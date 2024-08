Reperti archeologici illegalmente detenuti sequestrati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nei giorni scorsi idel TPC del Nucleo di Bari, in collaborazione con l’Arma territoriale, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio culturale, rinvenivano e sequestravano all’interno di una abitazione privata 9illecitamente. I beni databili dal V° al III° sec. a.C. sono risultati privi della documentazione attestante la lecita detenzione e non notificati dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto. E’ bene ricordare come la normativa vigente preveda sui beniprovenienti certamente o presumibilmente dal territorio italiano una presunzione di appartenenza allo Stato.