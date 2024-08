Renzi fa la cosa giusta ma per dialogare con il Pd serve l’analisi della sconfitta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) C’è unache manca nel nuovo discorso di Matteo. Forse ne parlerà oggi a Pesaro alla Festa dell’Unità. Lo aiuterebbe a creare un buon clima. Quel che manca è, come si dice nel linguaggiosinistra, cioè un ragionamento sul perché il Terzo Polo è fallito. Senon parte da questa analisi, che ovviamente implica un’autocritica (a meno che non si voglia fare come Carlo Calenda che se la prende col destino cinico e baro), su ogni suo passo graverà l’ombra del sospetto che già gira: e cioè che egli abbia cambiato linea non per intimo convincimento ma per puro calcolo di sopravvivenza. E allora,non ha funzionato? Dov’erano le famose praterie fuori dai poli? Perché Italia Viva, certamente adesso ma anche prima, non ha raggiunto un consenso dignitoso? Questodovrebbe spiegare.