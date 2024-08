Raid nella Asm Via soffiatori e decespugliatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Furto all’Asm, nel deposito delle attrezzature usate per la manutenzione del verde pubblico. Ignoti malviventi si sono introdottisede di via Donegani scavalcando la recinzione esterna e hanno poi forzato la cancellata del magazzino. Col sospetto che sapessero dove trovare quel che interessava da rubare, anche se al momento può essere solo un’ipotesi. L’inventario è ancora in corso per stilare l’elenco completo di tutto quello che è stato portato via, in particolare, per un valore complessivo stimato sui 15mila euro, lasciando invece sul posto macchinari più costosi ma anche più ingombranti e quindi dal trasporto più difficile. Il furto è stato messo a segnoserata di sabato scorso, scoperto e denunciato lunedì ai carabinieri di Pavia, che hanno avviato le indagini sull’accaduto, per cercare di individuare i responsabili. Stefano Zanette