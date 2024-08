Raccolta delle mele a Ceriano Laghetto e labirinto nel mais | dove e orari del frutteto

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Parte anche per questa stagione laneldi. Ecco di seguito tutte le info utili per raggiungerlo:, indirizzo e modalità .ÂL’estate sta cedendo il passo all’autunno e atorna unaattività più attese per trascorrere ancora qualche ora all’aria