Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Parole troppo forti per passare inosservate. La scrittrice, attivista e relatrice in alcuni convegniè stataa Milano per "istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, etnica e religiosa". Arla è stata la senatrice a vita. Le viene contestato un video, pubbli