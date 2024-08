Quattro episodi sulle relazioni che diventano drammi criminali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si fa presto a dire amore felice: Worst Ex Ever –fatali, su Netflix da oggi 28 agosto, con i suoiracconti brutali di femminicidi, violenze domestiche e psicologiche, illustra il lato dark dellecon riflessioni non banali sugli aspetti più oscuri dei rapporti. E la sottovalutata importanza di conoscere a fondo il proprio partner, uomo o donna che sia.