Quale colore scegliere su quale modello puntare i tessuti di tendenza Tutto quello che c' è da sapere sui nuovi blazer per lei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lui per lei: anche nella stagione Autunno-Inverno 2024/2025 lamaschile si conferma tra le più amate dagli stilisti che la declinano in passerella secondo molteplici interpretazioni, protagoniste assolute le giacche donna, accompagnate da altri capi iconici come camicia e trench.