proseguono le indagini

(Di mercoledì 28 agosto 2024)lesull’incidente di via Leonardo Da Vinci in cui domenica mattina ha perso la vita Laura Chiricuta. Travolta e uccisa, mentre sul suo scooter stava andando a lavoro, da un automobilista risultato positivo all’alcol test. Intanto da Boston, dove lavora come cuoco a bordo di uno yacht, è volato a Viareggio il padre di Matteo, unico figlio di Laura, e giovedì pomeriggio arriveranno in Italia anche la madre e la sorella, che vivono tra la Romania e la Spagna. Venerdì, alle 10.30 a Sant’Andrea, l’ultimo saluto.