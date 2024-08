Prelievi domani all’Asl solo urgenze Alle Scotte prenotazione ’Zerocode’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Alcune variazionianche nella Zona distretto Senese per le attività dei punti prelievo: l’Asl Sud Est segnala che nella giornata dici saranno limitazioni per inella Zona distretto Amiata Senese, Val d’Orcia e Valdichiana Senese e appunto anche nella Zona distretto Senese. I presidi di Chiusi, Chianciano Terme, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme, Castelnuovo Berardenga e Abbadia San Salvatore garantirannole, ovvero ilegati a tempo di Quick ed emocromo per oncologici. Il laboratorio di Nottola, a servizio di buona parte dell’area, avrà infatti attività limitata per via della ricorrenza della festività di San Giovanni Decollato, patrono della città di Montepulciano. Agli Ospedali riuniti della Valdichiana sia l’ufficio ticket sia il puntosaranno chiusi.