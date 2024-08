Pensioni governo verso la terza stretta | rivalutazione a fasce anche nel 2025? Le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si prospetta un nuovo anno di sacrifici per i pensionati. IlMeloni si prepara a confermareper ilil meccanismo didelleall'inflazione a, introdotto per far fronte alla crisi economica. Tagli più consistenti per gli assegni medio-alti, mentre solo quelli più bassi beneficeranno di unapiena. L'articololanel? Le