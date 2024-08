Pavel Durov scarcerato dopo 96 ore cauzione di 5mln di euro e divieto di lasciare la Francia indagato anche per violenza su un figlio

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024), ceo e fondatore di Telegram, è stato rilasciato mercoledì 28 ottobre,96 ore, 4 giorni di detenzione preventiva, il periodo di tempo massimo consentito dalla legge in. Trasferito in tribunale, per l'interrogatorio, prima della possibile incriminazione, qui – come comunicato