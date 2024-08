Papa Francesco | Respingere i migranti è peccato grave La maggior parte dei morti si poteva salvare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Il Mare Nostrum, luogo di comunicazione fra popoli e civiltà, è diventato un cimitero. E la tragedia è che molti, ladi questino essere salvati“. Il, durante l’udienza generale, è tornato a parlare di. E lo ha fatto con durezza, ponendo le vite umane in cima ai suo pensieri. “Su una cosa potremmo essere tutti d’accordo”, ha spiegato il Pontefice. “In quei mari e in quei deserti mortali, ioggi non dovrebbero esserci. Ma non è attraverso leggi più restrittive, non è con la militarizzazione delle frontiere, non è con i respingimenti che otterremo questi risultati”. Invece, “c’è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per. E questo, quando è fatto con coscienza e responsabilità, è un“.