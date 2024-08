Paolini-Pliskova in tv | data orario canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Jasminese la vedrà contro Karolinanel match valido per ildegli US. Promette spettacolo il confronto tra due pluri-finaliste Slam che all’esordio hanno avuto la meglio solo al terzo set – rispettivamente per 6-4 e 7-5 – contro due avversarie insidiose come Andreescu e Sherif. La tennista azzurra sta sicuramente vivendo una stagione migliore, ma la ceca possiede un’arma come il servizio che su questa superficie può fare davvero la differenza. In palio un posto al terzoche significherebbe molto per entrambe, anche in ottica ranking:vuole infatti difendere la quarta posizione, finora solo virtuale, mentrepunta quantomeno a rimanere tra le prime 40. La tennista di Louny ha vinto l’unico precedente, a Melbourne nel 2021.