Paolini al secondo turno degli Us Open Sonego eliminato

(Di mercoledì 28 agosto 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jasminesi qualifica per ilUs, quarto e ultimo Slam della stagione. La toscana, quinta testa di serie, per il terzo Major di fila prevale su Bianca Andreescu: 6-7(5) 6-2 6-4 dopo due ore e 48 minuti di gioco. Prossima rivale l’ex numero uno del mondo Karolina Pliskova.Fra gli uomini debutto amaro per Lorenzo. Il tennista torinese, reduce dal successo a Winston-Salem, esce subito di scena sconfitto in quattro set, dopo tre ore di gioco, dallo statunitense Tommy Paul, numero 14 del seeding: 6-4 6-2 5-7 6-2 il punteggio. Impresa invece per Mattia Bellucci, che approda aleliminando Stan Wawrinka per 6-4 7-6(5) 6-3: prossimo ostacolo l’australiano O’Connell. Esordio vincente infine per Flavio Cobolli, 31esima testa di serie, che supera l’australiano James Duckworth 6-1 4-6 6-4 6-4.