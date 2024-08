OUR Films | nasce la nuova società di produzione cinematografica di Mario Gianani e Lorenzo Mieli

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 agosto 2024) OURè ladifondata dae parte del gruppo Mediawan, il principale studio indipendente europeo di contenuti audiovisivi. Mediawan ha, infatti, investito in una quota di maggioranza delladie di finanziamento cinematografico italiana lanciata all’inizio del 2024 e con sede a Roma. Lariuniscein unarealtà incentrata sulla collaborazione con i principali registi e talenti europei, statunitensi e internazionali, affermati ed emergenti, per lungometraggi, documentari e serie tv. Laentità sarà supervisionata da Elisabeth D’Arvieu, CEO di Mediawan Pictures, che detiene la partecipazione di Our, e da Pierre-Antoine Capton, che ha assunto il ruolo di Presidente dellaitaliana.