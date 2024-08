Orso aggredisce domatore in un circo in Russia lui riesce a salvarsi | il video dell’attacco

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Durante uno spettacolo in unnella città di Biysk, in, ildi orsi Sergei Prichinich, 48 anni, è stato aggredito dall'animale con cui stava intrattenendo centinaia di spettatori. Alcuni media hanno riportato che l'uomo è stato ferito e portato in ospedale, ma ilsmentisce questa versione. Non è la prima volta che nel Paese capitano episodi simili.