Ong | migranti alla deriva vicino Sicilia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 20.54 "Quarantasette persone in difficoltà". E' l'Sos lanciato da Alarm Phone, che è in contatto con un gruppo disu un barchino in difficoltà. "Sonoe dicono di non avere più né cibo né acqua". Secondo quanto riferito dai naufraghi all'Ong a bordo ci sarebbero anche bambini "molto malati". "Ci auguriamo che le autorità facciano il loro dovere e li assistano", riferisce l'Ong fondata nel 2014.