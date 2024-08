Omicidio Ravasio fermato anche un meccanico di Parabiago

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 28 agosto 2024) C'è una settima persona sottoposta a fermo in relazione all'del 52enne Fabio, ucciso il 9 agosto mentre pedalava in bicicletta a. I carabinieri della compagnia di Legnano hanno eseguito il provvedimento emesso dal pm Ciro Caramore a carico di un40enne. Secondo le indagini avrebbe sistemato la Opel Corsa nera utilizzata per investiree avrebbe consigliato al gruppo, capitanato dal compagno della vittima Adilma Pereira Carneiro, di utilizzare quella e non altre auto tra le quali avrebbero potuto scegliere.per lui l'accusa è di concorso involontario aggravato. Il 40enne è stato portato alla casa circondariale di Busto Arsizio in attesa dell'udienza di convalida