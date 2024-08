Oliviero Toscani | Ho un male incurabile non so quanto mi resta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il fotografo racconta di avere l'amiloidosi e di essere stato sottoposto a una cura sperimentale: "Ho scoperto di non stare bene un anno fa" "Ho perso quaranta chili in un anno. So che il mio".racconta la sua malattia in una lunga intervista al Corriere della Sera. "Sto vivendo un'altra