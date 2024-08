Oliviero Toscani e l' amiloidosi | Ho una malattia incurabile non so quanto mi resta

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 28 agosto 2024) « In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere : il sapore è alterato dai medicinali». Così il fotograforacconta in un’intervista al Corriere della Sera lache l'ha colpito, l’. "Non si sa"tempoda vivere, «certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato - prosegue -, lo conosco