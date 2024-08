Napoli tifosi rivali dubbiosi sull’investimento Romelu Lukaku

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è ufficialmente il nuovo attaccante della SSC. Il bomber del Chelsea arriva in azzurro a titolo definitivo per una cifra di circa 30 milioni di euro, che, con bonus e rivendita futura, potrebbe arrivare a toccare anche i 45 milioni. Un affare importante per gli azzurri, con Antonio Conte che ha voluto L'articolo