Napoli-Osimhen si fa calda la pista Chelsea? E Folurunsho…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Victorsulla tratta-Londra? Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Ieri ilha alzato il telefono, ha contattato Roberto Calenda e ilper dire di essere pronto a formulare nelle prossime ore un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo di, per mettere fine al tormentone dell’estate”. Il ‘quadrilatero’-Parigi-Arabia-Londra “I rumors dall’Inghilterra parlano di una possibile proposta da 65-70 milioni, più o meno in linea con l’unica offerta ufficiale pervenuta sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis in questi ultimi giorni, formulata domenica scorsa dall’Al Ahli”.