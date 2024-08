Mountain bike iniziano i Mondiali | Pidcock e Ferrand-Prevot cercano la doppietta con le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il mondo delle due ruote è tutto focalizzato sulla Vuelta a España 2024, ma intanto, poco lontano, ci saranno altre biciclette a macinare chilometri. Questa volta però, non su strada: da oggi partono idinel piccolo stato di Andorra, nella zona di Pal Arinsal, che torna ad ospitare la manifestazione dopo l’edizione 2015. Diciassette i titoli iridati da assegnare tra uomini e donne; le gare si svolgeranno su un percorso di quattro chilometri con un dislivello di 160 metri per giro, con salite impegnative, tra cui una naturale in cui c’è bisogno di ottimo controllo sulla bicicletta, e discese da non sottovalutare.