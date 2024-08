Mostra del cinema di Venezia 2024 | tutti i look e i nostri voti del red carpet inaugurale

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il Festival - edizione numero 81 - prende finalmente il via in modo ufficiale con il film di apertura, Beetlejuice Beetlejuice. Al Lido arrivano Tim Burton, il suo spiritello porcello e il magnifico cast che lo accompagna, da Monica Bellucci a Jenna Ortega. E per fortuna di horror e comico c'è solo il film (non gli outfit)