Morto Izquierdo il difensore 27enne del Nacional Montevideo collassato in campo Era diventato padre dieci giorni fa

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lutto nel mondo del calcio. ÈJuan Manueluruguaiano del. Aveva 27 anni. Fatale un arresto cardiorespiratorio: il calciatore erainlo scorso giovedì (22 agosto) durante la sfida di Copa Libertadores in casa del San Paolo. Vittima di un’aritmia – che gli ha causato l’arresto cardiaco -,era stato ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Israelita Albert Einstein della città brasiliana. Il bollettino del 26 agosto aveva definito la sua situazione come “critica”. Ora la notizia del decesso. Lascia la moglie Selena e due figli. Erafa del suo secondo figlio, dopo la primogenita Lucero che oggi ha appena due anni. La salma verrà trasportata nel suo Paese natale da un aereo dell’aeronautica militare uruguaiana.