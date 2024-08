Mondo del lavoro | quali opportunità oggi in Italia?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) - Milano, 28 agosto 2024 – Il mercato delinsi sta rivelando più vitale e dinamico del previsto. In base agli ultimi dati Istat, infatti, a giugno 2024 il numero di occupati su base annua è salito a 23 milioni 949mila (+337mila rispetto a giugno 2023), con un tasso di occupazione in crescita da diversi anni che ha raggiunto il 62,2%. Naturalmente, per sfruttare leche continuano a delinearsi in questo scenario, è importante adottare l'approccio giusto, con la consapevolezza che ancoraildelsta continuando a essere attraversato da trasformazioni significative. Al giorno d'si sta assistendo alla diffusione di realtà che permettono alle imprese di trovare con maggiore facilità il personale di cui necessitano e a chi cerca un impiego di individuare le imprese più idonee per le proprie competenze.