Missione polaris dawn | il miliardario Jared Isaacman e la prima passeggiata spaziale privata

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La, prevista per il lancio il 28 agosto, rappresenta un passo significativo nella storia delle esplorazioni spaziali private. Questa, guidata dal, è destinata a segnare una serie diti, tra cui la. Tuttavia, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, il lancio è stato posticipato. Dettagli dellaè ladi tre missioni pianificate nell'ambito del programma, una collaborazione trae SpaceX di Elon Musk. Laprevede un volo di cinque giorni in orbita terrestre a bordo della capsula Crew Dragon, lanciata da un razzo Falcon 9. Durante questa, l'equipaggio raggiungerà un'altitudine di 1.400 chilometri, la più alta mai raggiunta da un volo umano in orbita terrestre dai tempi del programma Apollo.