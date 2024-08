Migranti Papa | Il Mediterraneo è diventato un cimitero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Iltorna a parlare del tema immigrazione. "Delho parlato tante volte, perché sono Vescovo di Roma e perché è emblematico: il Mare Nostrum, luogo di comunicazione fra popoli e civiltà, èun", ha detto Francesco in piazza San Pietro per la consueta udienza del mercoledì. "E la tragedia è che molti, la maggior parte di questi morti, potevano essere salvati". "Bisogna dirlo con chiarezza: c'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i. E questo, quando è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave", ha affermato ancora il Pontefice.