Meloni torna al lavoro e prepara vertice a tre | Avanti ancor più determinata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La premier vede Fitto, ironia sulla sua 'scomparsa' per l'ultimo scampolo di vacanze: "Estate difficile? Per altri" "Sono pronta a proseguire il miocona maggiore determinazione". E' la promessa che Giorgiaaffida a un video in versione 'selfie' sui suoi canali social, dove annuncia di aver fatto ritorno a Palazzo Chigi dopo