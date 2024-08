Massa Marittima la morte di Milena Bartoli | lutto in città Era una appassionata fotografa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 –nelladel Balestro per la, dopo lunga malattia, di, 51 anni, persona molto conosciuta ed apprezzata inlascia un gran vuoto oltre che nella cerchia di amici e parenti, fra i massetani che ne apprezzavano le doti di spontaneità, sincerità e grande spirito di collaborazione verso tutti.di fotografie amava scattarne in tutte le occasioni ed il web ha messo in vetrina clic testimoni di tante occasioni e momenti di condivisione. Aveva lavorato presso più locali pubblici cittadini, sempre pronta con un sorriso ed una saluto,. Ultimamente collaborava con la sezione Auser massetana ma, purtroppo, il riaffacciarsi del male l'aveva costretta a stare lontana. Nella giornata di giovedì 29 agosto i funerali che si terranno all’ingresso del cimitero, in via Nenni.