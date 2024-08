Manovra caccia a 4 mld per finanziare il taglio dell' Irpef Nuova sforbiciata per chi guadagna fino a 60mila €

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La prossimafinanziaria comincia a prendere forma, il governo lavora in particolare su due misure chiave, oltre alla confermaa riduzione del cuneo fiscale si punta su unancora più consistente: l'idea è di scendere dal 35 al 33%. Provvedimenti importanti per dare respiro ai lavoratori del ceto medio, ma perquesta ulterioreservono molte risorse: almeno 4 miliardi. L'esecutivo - riporta Il Sole 24 Ore - vuole prorogare o rendere strutturale ilal cuneo e l’a tre aliquote. È questa la sfida per la prossima legge di bilancio.