Manovra | Bonelli ' Meloni dimentica crisi climatica subito stato emergenza'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Eventi estremi meteo saranno sempre più frequenti e il calore accumulato dal mare si trasformerà in energia distruttiva come sta capitando negli eventi delle ultime ore. Mentre in altre parti d'Italia il caldo e la siccità stanno determinando situazioni di estremaper le persone. I mari che circondano la penisola stanno costantemente superando i 30°, infatti il Mediterraneo registra in questi giorni temperature record, il che significa carburante per i prossimi episodi di maltempo; e il 2024, secondo tutti gli esperti, sarà ancora una volta – come capita troppo spesso negli ultimi anni – l'anno più caldo di sempre. In questa situazione non solo nessuno dal Governo proferisce parola ma lache la premiersi accinge a proporre e approvare non considera minimamente la".