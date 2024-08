Lo sdegno di Papa Francesco contro chi respinge i migranti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - Inutili i respingimenti, inutili i militari alle frontiere, crudeli e in peccato - peccato grave, che è negazione di Dio - quanti fanno di tutto per bloccare i disperati, e ce ne sono. Semmai si organizzino accessi "sicuri e regolari". Infine sia lode - proprio così: lode - a quelli che vanno per mare a raccogliere isui loro gommoni e i loro barconi già pieni d'acqua. Cita esplicitamente la Mediterranea Saving Humans, che ha concluso appena ieri l'ennesima missione di recupero,, che decide con gesto quasi straordinario di interrompere il ciclo di riflessioni delle udienze generali. Oggi non si parla dello Spirito Santo, argomento della scorsa settimana. Oggi si parla di uomini, donne e bambini che "anche in questo momento stanno attraversando mari e deserti per raggiungere una terra dove vivere in pace e sicurezza". E che spesso non vedranno mai.