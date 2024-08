LIVE – Vuelta 2024 undicesima tappa Padrón-Padrón | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladell’dellaa Espana, ladi 166,5 chilometri. La corsa spagnola entra nel vivo della seconda settimana con un’altra frazione insidiosa, caratterizzata da quattro GPM che potrebbero lasciare spazio agli attaccanti più coraggiosi come già successo nei giorni scorsi. Per gli uomini di classifica attenzione al Puerto Cruxeiras, salita breve ma molto impegnativa che potrebbe infiammare la lotta per la generale negli ultimi dieci chilometri. Nuovo capitolo nella lotta tra Ben O’Connor, Primoz Roglic, Enric Mas e tutti gli altri corridori più attesi in quella che finora è stata unaapertissima e caratterizzata da continue sorprese e cambi di fronte.