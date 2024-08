LIVE Sonego-Paul US Open 2024 in DIRETTA | giocatori in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

in04:23 Azzurro ina breve! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno degli UStra Lorenzoe Tommy. L'azzurro viene da un trionfo a Winston-Salem, il terzo titolo della carriera e nel circuito maggiore (tutti in tornei ATP 250) che ha dato grande fiducia all'ex n.21 del mondo. Quando si trova in queste condizioni, il torinese è pericolosissimo. A farne le spese potrà essere uno dei favoriti per arrivare fino in fondo allo Slam di casa, la testa di serie n.13 Tommy. Sul cemento l'americano è battibile da pochi eletti, c'è riuscito questo mese Flavio Cobolli a Cincinnati, sfruttando una superficie estremamente rapida e reattiva al suo kick, e una versione molto fallosa dell'USA.