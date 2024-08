LIVE – Paolini-Andreescu 6-7 6-2 3-1 primo turno US Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Terzo confronto stagionale, sempre allo Slam, tra le due, che si ritrovano dopo essersi sfidate sia al Roland Garros che a Wimbledon. In teoria buone notizie pervisto che ha raggiunto la finale in entrambi i tornei; in realtà c’è poco da festeggiare visto che la canadese è un’avversaria molto insidiosa, tanto che nel 2019 si è laureata campionessa proprio a Flushing Meadows. Secondo i bookmakers, sarà Jasmine a scendere in campo con i favori del pronostico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conpianificate comeincontro della sessione serale sul Louis Armstrong Stadium dall’01.00 italiana.