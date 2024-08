LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | grande attesa per Elisa Valensin

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata dei Campionati Under 20 che va in scena allo stadio Atletico de la Videna di Lima in Perù. Sono cinque i titoli che verranno assegnati nella giornata di oggi ai Campionati U20 d che si svolgono tra il 27 e il 31 agosto, con oltre 1700 atleti provenienti da 134 paesi. Tanti gli azzurri in gara anche nella giornata odierna. Si parte con le qualificazioni del giavellotto femminile senza azzurre in gara. La cinese Yan Ziyi, detentrice del record mondiale U20, è la principale candidata alla vittoria.