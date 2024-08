Le proteste in India continuano dopo l' uccisione di una specializzanda in un ospedale di Calcutta il 9 agosto I manifestanti chiedono giustizia e sicurezza per le donne sul posto di lavoro denunciando la lentezza delle indagini e la gestione inadeguata del caso da parte delle autorità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le strade di, in, sono in fiamme, e non solo metaforicamente. Da due settimane, migliaia disi riversano nelle piazze per protestare contro l’omicidio di una giovane, vittima di un brutale stupro di gruppo e strangolamento all’interno dell’dove lavorava.