Le medaglie delle Olimpiadi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Anche alle recentiparigine, come in tutte le competizioni agonistiche, i primi tre classificati sono stati premiati condi colore oro, argento e bronzo, associati a due metalli preziosi e ad una lega. Mi domando: poiché si fa riferimento solo al colore perché si è scelto il bronzo e non il rame, che è anch'esso un metallo dello stesso colore? Se qualcuno può spiegarmelo, gli sarò grato. Giuseppe Bonfigli