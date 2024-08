Lazio Veron | Nuovo stadio da intitolare a Eriksson e Maestrelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ex centrocampista dellaJuan Sebastianha parlato, in un’intervista a La Repubblica, dopo la morte di Sven Goranproponendo diildellaalla leggenda svedese e a Tommaso: “Forse si farebbe un torto a tante bandiere dellacome Chinaglia e D’Amico, ma credo che la storia biancoceleste sarebbe rappresentata al meglio daha sempre creduto in me, sin dai tempi della Sampdoria e mi ha voluto alla”.: “da” SportFace.