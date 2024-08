Lavori di asfaltatura In via Pignotti divieti di transito e di sosta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024)in corso lungo le strade di Figline, con relative variazioni di viabilità ee qualche possibile disagio tra code e strade alternative da percorrere: sono infatti in programma per oggi e per domani ididi un tratto di via, nel cuore del paese. In orario diurno, dalle 8 alle 18, sarà istituito il divieto die di, anche con rimozione forzata. Nel dettaglio, il tratto interessato dal cantiere è quello che va dalla rotonda sulla SR69 all’altezza dell’intersezione tra via, via Petrarca e via Fratelli Cervi fino a piazza XXV Aprile. Sul posto, attraverso una cartellonistica specifica, saranno indicati i percorsi alternativi per raggiungere le strutture sociosanitarie presenti in via San Romolo e anche l’ospedale Serristori, con possibilità di transitare da via della Resistenza o da viale Galilei e via Del Puglia.