Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nelle cattedrali della sinistra non c’è posto per chi è vittima di una fatwa degli ayatollah delle procure. Il fatto è che l’utilizzo degli avvisi di garanzia come arma impropria non riguarda solo Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti