La nota sbagliata del rapper danese | va in Russia per ammirazione a Putin e si ritrova a combattere nel Donbass

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto 2024 - Se ne uscirà sano e salvo Niklas Hoffgaard, in arte Stanley Most, uninattivo dal 2018, dovrà rivedere almeno la suaper Vladimir, e le dubbie scelte di vita fatte in seguito. Il fatto è che tra una rima e l'altra Hoffgaard si èto con in mano un fucile sul fronte del, e la cosa non gli è piaciuta. Stanco del clima politico, vado inRicapitoliamo, il giovane Niklas Hoffgaard, con la carriera musicale che ancora stentava a decollare, nell'estate del 2023, dopo aver affermato di sentirsi stanco del clima politico deteriorato nel suo Paese ha deciso di trasferirsi inperché era un ammiratore di. Ed è stato l'inizio della sua disavventura.