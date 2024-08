La Lazio bussa alle porte di Napoli e Juventus | doppio innesto a centrocampo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tre giorni alla fine del calciomercato estivo e latenta ilcolpo a. I biancocelestino alla porta delper consegnare a Baroni il pupillo Michael Folorunsho, calciatore giÃnato al Verona. Rientrato all’ombra del Vesuvio, il centrocampista della Nazionale non sembra trovare spazio nello scacchiere tattico di conte e può partire per una quindicina di milioni. I biancocelesti hanno l’accordo con il calciatore ma non con ilche non è pienamente convinto della formula del prestito con diritto di riscatto e vorrebbe l’obbligo. Per il secondosi guarda in casa. Lunga la lista degli esuberi che i bianconeri sembrano avere difficoltà a piazzare. Arthur è un nome che stuzzica la dirigenza capitolina: nessun problema sulla formula, lalo lascerebbe partire anche in prestito senza obbligo di riscatto.