La diffusione delle assicurazioni auto è prova della molteplicità del Sud

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Circola una cartina interessantissima, si intitola “Percentuale dinon in regola con l’assicurazione”. Prevedibilmente al Nord lenon assicurate sono meno (molto meno) che al Sud. A guardarla in fretta è una cartina che alimenta il pensiero binario, così facile e diffuso. A osservarla attentamente si impara qualcosa. Nella cartina le province dove si assicura di più sono verde intenso, quelle dove si assicura di meno sono rosso fuoco: Trento, Trieste, Gorizia verdissime, Napoli, Crotone, Caserta rossissime. Però a mettere in moto il cervello sono le anomalie. L’anomalia Abruzzo, teoricamente Sud ma verde, che è confinante col Lazio, teoricamente Centro ma rosa (qui è un colore negativo, segnala incidenti e illegalità). E soprattutto l’anomalia Potenza, isola di tranquillità in un mare di tormento.