La classe ghetto solo per migranti e italiani Infuria la polemica

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Chissà se i sostenitori di proposte discutibili come le classi per soli stranieri si ricrederanno dopo la decisione della scuola elementare di lingua tedesca Goethe, che non si trova a Berlino ma nel centro storico di Bolzano, che da quest'anno ha deciso di introdurre per la prima volta una prima