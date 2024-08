Kalulu sfida l’Inter | Juventus vogliamo vincere tutte le partite

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024)sarà avversario delanche in questa stagione: dopo gli anni al Milan il difensore si è trasferito alla. Questo pomeriggio è stato presentato in conferenza stampa. IL PRIMO PASSAGGIO – Laè l’unica squadra a punteggio pieno, avendo vinto le duegià disputate di Serie A. Pierreè contento dell’inizio dei bianconeri: «Abbiamo iniziato bene in queste. Vedo una squadra che guarda ogni partita per fare bene, perogni partita come è già successo. Poi siamo all’inizio, cerchiamo di fare il meglio possibile per noi e per i tifosi. Questa società è molto grande. È una squadra che vuole avere giocatori forti per essere competitiva inle competizioni, e ce ne saranno tante».