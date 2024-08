Itinerario gastronomico alla scoperta di Conegliano e dintorni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nell’ormai lontano 2019 le colline die Valdobbiadene vengono dichiarate patrimonio dell’umanità ed entrano a far parte della lista dell’Unesco. Da allora, nonostante il Covid, il flusso di turisti che ogni anno si inerpicano tra le vigne e si godono la vista di quelle buffe colline arruffate di bosco sulla cima aumenta sempre di più. Complice di questo fenomeno è l’inarrestabile successo del Prosecco che, in Italia ma soprattutto all’estero, spinge sempre più appassionati a noleggiare Vespe scarlatte e a ronzare di osteria in osteria a suon di sopressa e vin col fondo. La maggior parte dei turisti viene da Nord, dall’Austria e dGermania, e le colline del Prosecco rappresentano solo una tappa nel loro pellegrinaggio verso Jesolo o il Lago di Garda.