Italia prima in Ue per numero di incendi E nel 2023 sono scomparsi 4mila vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Primi in Europa perdi. Ma anche primi per tagli al personale deidel. È il doppio record, non certo di cui andare orgogliosi, che l'ha fatto registrare in questi ultimi anni, secondo le statistiche elaborate dall'Unione europea. Dati, quelli della riduzione