Istat fatturato industria +01% a giugno -37% sull' anno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Aildell'italiana è aumentato in termini congiunturali dello 0,1% in valore e diminuito dello 0,7% in volume. Su base tendenziale a2024, ildell', corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione sia in valore (-3,7%) sia in volume (-3,3%). Lo rileva l', osservando, per quanto riguarda i servizi, una diminuzione dello 0,7% in valore e dell'1,0% in volume.